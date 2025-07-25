Ученый предупредил об опасности уличных мух

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Уличные мухи могут быть переносчиками различных бактерий и вирусов, рассказал РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
«Могут быть мухи, которые сами кусать не будут, но, увы, могут переносить на своих конечностях большое количество и бактерий, и вирусов, и яиц паразитов, что тоже, мягко говоря, не очень хорошо», — рассказал Марьинский.
Он добавил, что наличие любых насекомых в квартире нежелательно. Поэтому лучше заранее установить москитные сетки или использовать специализированные средства.