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Ученый предупредил об опасности уличных мух

Биолог Марьинский: уличные мухи могут быть переносчиками бактерий и вирусов.

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Уличные мухи могут быть переносчиками различных бактерий и вирусов, рассказал РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

«Могут быть мухи, которые сами кусать не будут, но, увы, могут переносить на своих конечностях большое количество и бактерий, и вирусов, и яиц паразитов, что тоже, мягко говоря, не очень хорошо», — рассказал Марьинский.

Он добавил, что наличие любых насекомых в квартире нежелательно. Поэтому лучше заранее установить москитные сетки или использовать специализированные средства.