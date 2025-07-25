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Глобальный сбой в работе спутникового интернета Starlink длился 2,5 часа

Причиной неполадок стал «сбой ключевых внутренних программных служб».

Источник: Аргументы и факты

Неполадки в работе спутникового интернета Starlink устнанены, проинформировал вице-президент компании SpaceX Майкл Николлс.

Он уточнил, что трудности с доступом к интернету Starlink продолжались около 2,5 часа. Причиной случившегося стал «сбой ключевых внутренних программных служб».

«Starlink в настоящее время практически восстановился после сбоя сети, который длился около 2,5 часа. Сбой был вызван сбоем ключевых внутренних программных служб, обеспечивающих работу базовой сети», — написал Николлс в своём аккаунте в соцсети X*.

Напомним, по данным сервиса Downdetector, неполадки в работе Starlink были зарегистрированы по всему миру.

Ранее сообщалось, что в районе проведения специальной военной операции были зафиксированы перебои в работе спутникового интернета Starlink.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.