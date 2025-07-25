В Иркутске общественная баня на улице Алмазной продолжит работу

В Иркутске общественная баня в микрорайоне Первомайский на улице Алмазной продолжит работу. Как сообщили КП-Иркутск в городской мэрии, общественное пространство существовало на основании концессионного соглашения. Срок его действия истек уже спустя шесть лет по инициативе концессионера.
— Изначально соглашение было заключено на 30 лет. Контрольно-счетная палата областного центра выявила нарушения условий соглашения, — уточнила заместитель председателя комитета по экономике и планированию мэрии Иркутска Ольга Мартихаева.
Теперь концессионер должен устранить нарушения. Администрация города предпринимает необходимые меры для того, чтобы жители города вновь посещали коммунально-бытовой объект, но уже без нарушений закона.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области благоустраивают 79 территорий.