В Иркутске общественная баня на улице Алмазной продолжит работу

В Иркутске общественная баня в микрорайоне Первомайский на улице Алмазной продолжит работу. Как сообщили КП-Иркутск в городской мэрии, общественное пространство существовало на основании концессионного соглашения. Срок его действия истек уже спустя шесть лет по инициативе концессионера.