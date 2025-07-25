Нотариусы рассказали о популярной схеме мошенников с фальшивыми паспортами

Во время беседы нотариуса насторожил «новый» паспорт заявительницы, а также ее уверенный ответ о дате выдачи документа. К тому же, как отмечают нотариусы, она выглядела моложе возраста, указанного в паспорте. Позже, пока женщины ждали оформления заветных документов, нотариусы заметили, что внешняя часть фальшпаспорта явно отличалась от подлинного документа.