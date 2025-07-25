Нотариусы рассказали о популярной схеме мошенников с фальшивыми паспортами

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Выдать себя за другого человека с помощью фальшивого паспорта и таким образом завладеть чужим имуществом — популярный способ мошенничества, однако нотариусы быстро разоблачают подобные махинации, сообщили РИА Новости в Федеральной нотариальной палате.
В нотариальной палате рассказали, как московский нотариус выявил очередных аферисток с поддельным паспортом, которые пришли оформить завещание и «генеральную» доверенность на имущество, в том числе на продажу квартиры. Одна прикинулась заявительницей, а вторая — ее подругой. Наследницей они хотели сделать некую якобы племянницу.
Во время беседы нотариуса насторожил «новый» паспорт заявительницы, а также ее уверенный ответ о дате выдачи документа. К тому же, как отмечают нотариусы, она выглядела моложе возраста, указанного в паспорте. Позже, пока женщины ждали оформления заветных документов, нотариусы заметили, что внешняя часть фальшпаспорта явно отличалась от подлинного документа.
Заметив оживление в конторе, мошенницы сбежали. Однако вскоре аферистка, выдававшая себя с помощью поддельного паспорта за реальную собственницу квартиры, ее подруга и даже «племянница» были задержаны.