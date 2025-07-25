Вице-президент Starlink назвал причину масштабного сбоя в системе

По его словам, сбой длился около 2,5 часов и вызвал перебои в работе интернета и полное отключение связи у пользователей в различных странах, включая США, Великобританию, Австралию и страны Латинской Америки. В настоящее время работа системы Starlink по большей части восстановлена, передает ТАСС.