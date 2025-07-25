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Вице-президент Starlink назвал причину масштабного сбоя в системе

В компании Starlink объяснили причину масштабного сбоя в работе своей спутниковой системы связи. Вице-президент компании, Майкл Николс, заявил, что сбой был вызван отказом ключевых служб внутреннего программного обеспечения, управляющих базовой сетью Starlink.

В компании Starlink объяснили причину масштабного сбоя в работе своей спутниковой системы связи. Вице-президент компании, Майкл Николс, заявил, что сбой был вызван отказом ключевых служб внутреннего программного обеспечения, управляющих базовой сетью Starlink.

По его словам, сбой длился около 2,5 часов и вызвал перебои в работе интернета и полное отключение связи у пользователей в различных странах, включая США, Великобританию, Австралию и страны Латинской Америки. В настоящее время работа системы Starlink по большей части восстановлена, передает ТАСС.

Американский бизнесмен и основатель SpaceX Илон Маск накануне, в своем аккаунте в социальной сети X сообщил, что работа спутниковой системы связи Starlink в ближайшее время будет восстановлена. Он отметил, что компания ликвидирует причины произошедшего, чтобы «подобное больше не повторилось».

Ранее стало известно, что терминалы спутникового интернета Starlink американской компании SpaceX, которая принадлежит Маску, перестали работать в украинской армии по всей линии фронта. При этом причина массовой неполадки остается неизвестной.

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