У скандального московского вуза могут отобрать аккредитацию

Источник также прокомментировал сообщения о том, что ректор рекомендовала студентам переводиться в другие вузы. Он отметил, что администрация школы не препятствует таким решениям: если студент примет решение о переводе, ему окажут необходимую помощь и предоставят все документы. Руководство уведомило учащихся о возможных рисках и оставило выбор за ними. На данный момент аккредитация у Шанинки не отозвана.