У скандального московского вуза могут отобрать аккредитацию

Ранее Рособрнадзор провел внеплановую проверку школы и выявил несоответствие образовательных программ.
Руководство Московской школы социальных и экономических наук (Шанинка) ожидает, что Рособрнадзор может лишить учебное заведение государственной аккредитации в ближайшее время. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Исходя из этого ректор (Мария Сигова) считает, что ситуация будет развиваться по негативному сценарию, что это приведет к отзыву аккредитации«, — заявил источник “Коммерсанта”. По словам собеседника издания, вероятность отзыва аккредитации стала очевидной после судебного процесса, в котором Шанинка пыталась оспорить результаты внеплановой проверки Рособрнадзора.
В ноябре 2024 года Рособрнадзор провел внеплановую проверку школы и выявил несоответствие образовательных программ федеральным государственным стандартам. На устранение нарушений было выделено три месяца. В марте 2025 года Шанинка отчиталась об устранении замечаний, а в апреле ведомство провело повторную проверку.
По ее итогам Рособрнадзор признал устранение примерно 80% нарушений, однако запретил прием студентов на 2025 год и выдал новое предписание. В начале июля руководство школы сообщило о выполнении требований, но официальная реакция ведомства пока неизвестна.
Источник также прокомментировал сообщения о том, что ректор рекомендовала студентам переводиться в другие вузы. Он отметил, что администрация школы не препятствует таким решениям: если студент примет решение о переводе, ему окажут необходимую помощь и предоставят все документы. Руководство уведомило учащихся о возможных рисках и оставило выбор за ними. На данный момент аккредитация у Шанинки не отозвана.
В 2024 году бывший ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев был признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и приговорен судом к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок. Гособвинение настаивало на назначении наказания в виде 6,5 лет лишения свободы, напоминает RT.