«Собрать в школу»: в Госдуме хотят принять закон о выплатах на детей перед 1 сентября

Инициативная группа депутатов Государственной Думы России предложила установить в стране ежегодную выплату семьям для подготовки детей к школе. Подробности приводит ТАСС.
«Собрать ребенка в школу — крайне сложная задача для родителей, поскольку надо не только найти все необходимое, но и деньги на покупки. Стоимость школьной формы, обуви, канцелярии, портфелей довольно высокая», — процитировали в ТАСС одного из авторов законопроекта.
Инициативу парламентариев поддержал и комитет Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
Отмечается, что выплата будет предоставляться только в случае наличия у ребенка российского гражданства. Данная ежегодная мера поддержки полагается семьям с детьми от 6 до 18 лет.
Выплата будет носить единовременный характер, а ее объем приравняют к среднему по стране показателю прожиточного минимума.
Стоит отметить, что это не единственное нововведение в социальной сфере, которое сейчас прорабатывают в Госдуме. Ранее стало известно о проекте повышения минимального размера оплаты труда.