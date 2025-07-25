«Собрать в школу»: в Госдуме хотят принять закон о выплатах на детей перед 1 сентября

«Собрать ребенка в школу — крайне сложная задача для родителей, поскольку надо не только найти все необходимое, но и деньги на покупки. Стоимость школьной формы, обуви, канцелярии, портфелей довольно высокая», — процитировали в ТАСС одного из авторов законопроекта.