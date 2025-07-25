Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Собрать в школу»: в Госдуме хотят принять закон о выплатах на детей перед 1 сентября

Инициативная группа депутатов Государственной Думы России предложила установить в стране ежегодную выплату семьям для подготовки детей к школе.

Инициативная группа депутатов Государственной Думы России предложила установить в стране ежегодную выплату семьям для подготовки детей к школе. Подробности приводит ТАСС.

«Собрать ребенка в школу — крайне сложная задача для родителей, поскольку надо не только найти все необходимое, но и деньги на покупки. Стоимость школьной формы, обуви, канцелярии, портфелей довольно высокая», — процитировали в ТАСС одного из авторов законопроекта.

Инициативу парламентариев поддержал и комитет Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Отмечается, что выплата будет предоставляться только в случае наличия у ребенка российского гражданства. Данная ежегодная мера поддержки полагается семьям с детьми от 6 до 18 лет.

Выплата будет носить единовременный характер, а ее объем приравняют к среднему по стране показателю прожиточного минимума.

Стоит отметить, что это не единственное нововведение в социальной сфере, которое сейчас прорабатывают в Госдуме. Ранее стало известно о проекте повышения минимального размера оплаты труда.