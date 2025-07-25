Экс-глава района Новосибирска требует ₽5 млн за уголовное преследование

Бывший глава Центрального района Новосибирска предъявил многомиллионный иск Минфину РФ. Сергей Канунников требует компенсировать ему моральный вред за необоснованное уголовное преследование. По информации «Ъ-Сибирь», Новосибирский суд рассмотрит иск экс-главы Центрального округа к госказне 2 сентября.
Ранее чиновник проходил обвиняемым по уголовному делу о сносе стелы в честь 45-летия Победы. Памятный знак убрали от ТЦ в августе 2022 года, чтобы построить там гостиницу. Бдительные горожане сообщили об этом в СКР — Бастрыкин отреагировал быстро: возбудили уголовное дело (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников). Тогдашний мэр Анатолий Локоть заявлял, что стелу убрали из-за «непрезентабельного вида». При этом ее не разбирали, а просто перевезли. А в сентябре и вовсе вернули на место.
В последующем СКР переквалифицировал уголовное дело на халатность. Обвинения предъявили главе Центрального округа Сергею Канунникову. Мол, он знал, что стела бесхозная и находится в плохом состоянии, но не позаботился, чтоб ее признали муниципальной собственностью и поддерживали в достойном состоянии.
Сергей Канунников вину в инкриминируемом преступлении не признал. А в апреле 2024-го Железнодорожный райсуд снял с него обвинение. За чиновником признали право на реабилитацию, а также возмещение имущественного и морального вреда.
Канунников, который уже вышел на пенсию, получил возмещение расходов на адвоката — ранее суд обязал Минфин РФ выплатить ему 576 тысяч рублей. Сейчас бывший глава округа потребовал компенсировать ему моральный вред, оценив его в пять миллионов.