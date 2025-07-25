Экс-глава района Новосибирска требует ₽5 млн за уголовное преследование

Ранее чиновник проходил обвиняемым по уголовному делу о сносе стелы в честь 45-летия Победы. Памятный знак убрали от ТЦ в августе 2022 года, чтобы построить там гостиницу. Бдительные горожане сообщили об этом в СКР — Бастрыкин отреагировал быстро: возбудили уголовное дело (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников). Тогдашний мэр Анатолий Локоть заявлял, что стелу убрали из-за «непрезентабельного вида». При этом ее не разбирали, а просто перевезли. А в сентябре и вовсе вернули на место.