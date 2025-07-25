Юрист перечислил случаи, когда можно не платить налог с продажи квартиры

Для полного освобождения от уплаты налога возраст детей не должен превышать 18 лет, либо 24 лет при обучении по очной форме. Семья обязана приобрести новое жилье в течение 30 дней после продажи предыдущего, но не позже 30 апреля следующего года. Кадастровая стоимость проданной недвижимости должна быть не более 50 миллионов рублей, новое жилье — больше по площади или дороже по кадастру.