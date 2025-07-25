Юрист перечислил случаи, когда можно не платить налог с продажи квартиры

От уплаты налога с продажи недвижимости также могут быть освобождены семьи с двумя и более детьми.
Россияне могут избежать уплаты налога при продаже квартиры или дома в ряде случаев, если соблюдены определенные условия. Каких именно — рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Согласно разъяснениям эксперта, налог на доходы физических лиц не взимается, если объект недвижимости находился в собственности не менее пяти лет. «При этом срок сокращается до трех лет, если квартира получена в наследство; это единственное жилье; жилье подарили члены семьи или близкие родственники (к ним относятся родители, дети, бабушки, дедушки, внуки, братья и сестры)», — сообщил юрист агентству «Прайм».
Налог также можно не платить, если право собственности на объект получено в результате приватизации или если недвижимость получена по договору пожизненного содержания с иждивением. Юрист также отметил, что семьи с двумя и более детьми имеют дополнительные налоговые льготы.
Для полного освобождения от уплаты налога возраст детей не должен превышать 18 лет, либо 24 лет при обучении по очной форме. Семья обязана приобрести новое жилье в течение 30 дней после продажи предыдущего, но не позже 30 апреля следующего года. Кадастровая стоимость проданной недвижимости должна быть не более 50 миллионов рублей, новое жилье — больше по площади или дороже по кадастру.
Кроме того, семья не должна владеть более половины другого жилья, площадь которого превышает купленную квартиру. От уплаты налога освобождаются и те продавцы, у которых вырученная сумма от продажи не превышает расходов на приобретение этого объекта недвижимости.
Ранее в России предложили снизить налоги для супругов, состоящих в браке более трех лет. Согласно документу, предлагается снизить ставку подоходного налога для таких семей на 2−3% при условии совместной подачи налоговой декларации.