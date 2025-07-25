На территории Северной Осетии введен план «Ковер»

План «Ковер» введен и в других регионах Северо-Кавказского федерального округа.
Власти Северной Осетии и других субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) ввели оперативный план «Ковер». Об этом 25 июля сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем официальном telegram-канале.
«На территории Северной Осетии и других регионов СКФО введен план “Ковер”», — написал Меняйло. По его словам, ограничения введены и в других регионах СКФО.
В ночь на 25 июля в окрестностях Таганрога и Новочеркасска Ростовской области были зафиксированы не менее семи взрывов. По предварительным данным, причиной инцидента стала работа системы противовоздушной обороны, которая, предположительно, реагировала на украинские беспилотные летательные аппараты типа «Лютый».