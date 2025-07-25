На территории Северной Осетии введен план «Ковер»

В ночь на 25 июля в окрестностях Таганрога и Новочеркасска Ростовской области были зафиксированы не менее семи взрывов. По предварительным данным, причиной инцидента стала работа системы противовоздушной обороны, которая, предположительно, реагировала на украинские беспилотные летательные аппараты типа «Лютый».