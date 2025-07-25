Меняйло: в Северной Осетии и ряде регионов СКФО введен план «ковер»

На территории Северной Осетии введен план «ковер». Также он действует еще в ряде субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), сообщил глава Северной Осетии — Алании Сергей Меняйло.
«На территории Северной Осетии и других регионов СКФО введен план “ковер”, — написал глава республики в своем телеграм-канале.
Также Меняйло проинформировал о введении в Северной Осетии режима беспилотной опасности. В это время в регионе возможно замедление работы мобильного интернета.
Глава региона призвал жителей и гостей Северной Осетии не реагировать на провокации и доверять только официальной информации.
Ранее также сообщалось, что движение по Крымскому мосту вновь перекрыли.