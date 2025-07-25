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«СКА-Хабаровск» выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-24

Матчи начнутся с минуты молчания.

Источник: Комсомольская правда

«СКА-Хабаровск» присоединился к трауру, объявленному в регионе после авиакатастрофы в Амурской области. Руководство и игроки клуба выразили поддержку семьям погибших. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» выступил с официальным заявлением по поводу крушения самолета Ан-24.

«Футболисты, тренеры, сотрудники и руководство клуба выражают искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы скорбим вместе со всей страной», — говорится в обращении.

Самолет, летевший из Хабаровска в Тынду, потерпел крушение в Амурской области. Погибли 48 человек, среди них дети и жители Хабаровского края.

В память о погибших матч «СКА-Хабаровск-2» против «Динамо-Брянска» начнется с минуты молчания. Клуб также отменил воскресный просмотр игры «Енисей» — «СКА-Хабаровск» в баре.