Стоматолог рассказал, зачем проверять давление и сердце перед имплантацией зубов

— Если врач выяснит, что у человека постоянно высокое давление, его сначала надо отправить на кардиологическое обследование, а не рисковать его здоровьем, начиная операцию. Надо исключить и другие риски, у человека может высокий риск тромбоэмболии и т.д., — рассказал медик.