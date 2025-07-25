Стоматолог рассказал, зачем проверять давление и сердце перед имплантацией зубов

При подготовке к имплантации зубов многие пациенты забывают о важности предварительных медицинских обследований. Однако перед операцией стоит убедиться, что организм готов к вмешательству. Замдиректора по научной работе Института стоматологии имени Е. В. Боровского Сеченовского Университета Леонид Бороздкин рассказал KP.RU, что должен заранее выяснить врач у пациента.
— Если врач выяснит, что у человека постоянно высокое давление, его сначала надо отправить на кардиологическое обследование, а не рисковать его здоровьем, начиная операцию. Надо исключить и другие риски, у человека может высокий риск тромбоэмболии и т.д., — рассказал медик.
Чтобы предотвратить серьезные осложнения, достаточно пройти простые обследования, такие как коагулограмма и анализ крови, но они обязательны. Проведение имплантации без знания о состоянии здоровья пациента — это прямой риск для его безопасности. Следует заранее пролечить другие заболевания.
— Мы проводим операцию только после серьезной подготовки. Как минимум, провести гигиену полости рта, сдать анализы. Бывает, пациенты удивляются, зачем им это надо. А я как хирург поражаюсь, как можно этого не сделать, — подчеркнул врач.