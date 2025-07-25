«Создать, обеспечить и позволить»: Франция хочет официально признать государство Палестина

В сентябре 2025 года Франция планирует официально признать Государство Палестина на заседании Генассамблеи ООН. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон в соцсети Х.
«Я принял решение о признании Францией, верной своей исторической приверженности справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, Государства Палестина. Я сделаю это торжественное заявление на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре», — написал он.
По словам политика, нужно наконец положить конец войне в секторе Газа и оказать помощь простым людям. Макрон также подчеркнул, что нужно гарантировать демилитаризацию ХАМАС, обеспечить безопасность и восстановить регион.
«Мы должны создать Государство Палестина, обеспечить его жизнеспособность и позволить ему участвовать в обеспечении безопасности всех на Ближнем Востоке, приняв его демилитаризацию и полностью признав Израиль», — считает президент Франции.
К соответствующему посту Макрон прикрепил письмо, которое он уже отравил президенту Палестины Махмуду Аббасу. В нем французский лидер подтвердил намерение признать Палестину.
Как KP.RU писал ранее, США отозвали переговорную команду из Дохи после ответа ХАМАС, не свидетельствующего о стремлении к достижению перемирия в секторе Газа. Об этом заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.