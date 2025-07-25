Сроки окончания ремонта проспекта 60-летия Октября назвали в Хабаровске

По словам мэра города Сергея Кравчука, строители в этом году столкнулись со сложностями: на трассе практически отсутствовало водоотведение, самым сложным оказался участок на развязке в сторону первого микрорайона. Сейчас работы завершаются в районе улиц Машинистов и Приморской. Дорожники работают с опережением графика на полтора месяца, к началу октября все будет закончено на этом участке и останутся только работы по благоустройству. Планируется установить бордюры, остановки, освещение.