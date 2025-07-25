Сроки окончания ремонта проспекта 60-летия Октября назвали в Хабаровске

По данным городской администрации, все работы закончатся в 2026 году.
Работы идут в несколько этапов. Первый начался еще в 2021 году от границ Хабаровского района. В 2026 году дорожники начнут работать на участке от переулка Гаражного до улицы Большой. В этом году здесь пока будет сделан только ямочный ремонт.
По словам мэра города Сергея Кравчука, строители в этом году столкнулись со сложностями: на трассе практически отсутствовало водоотведение, самым сложным оказался участок на развязке в сторону первого микрорайона. Сейчас работы завершаются в районе улиц Машинистов и Приморской. Дорожники работают с опережением графика на полтора месяца, к началу октября все будет закончено на этом участке и останутся только работы по благоустройству. Планируется установить бордюры, остановки, освещение.
Ремонт трассы идет по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Президент России Владимир Путин инициировал его несколько лет назад.