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Сроки окончания ремонта проспекта 60-летия Октября назвали в Хабаровске

В Хабаровске продолжается ремонт проспекта 60-летия Октября.

Источник: РИА "Новости"

По данным городской администрации, все работы закончатся в 2026 году.

Работы идут в несколько этапов. Первый начался еще в 2021 году от границ Хабаровского района. В 2026 году дорожники начнут работать на участке от переулка Гаражного до улицы Большой. В этом году здесь пока будет сделан только ямочный ремонт.

По словам мэра города Сергея Кравчука, строители в этом году столкнулись со сложностями: на трассе практически отсутствовало водоотведение, самым сложным оказался участок на развязке в сторону первого микрорайона. Сейчас работы завершаются в районе улиц Машинистов и Приморской. Дорожники работают с опережением графика на полтора месяца, к началу октября все будет закончено на этом участке и останутся только работы по благоустройству. Планируется установить бордюры, остановки, освещение.

Ремонт трассы идет по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Президент России Владимир Путин инициировал его несколько лет назад.