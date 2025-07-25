В Новосибирске директора ООО «Мегадом» оставили в СИЗО по делу о мошенничестве

По версии следствия, в период с июля 2023 по октябрь 2024 года обвиняемые находили заказчиков, желающих построить малоэтажные дома в Новосибирске и области. Они заключали с ними договоры подряда от имени «Мегадома», гарантируя добросовестное исполнение.