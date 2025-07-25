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В Новосибирске директора ООО «Мегадом» оставили в СИЗО по делу о мошенничестве

Общая сумма ущерба составляет 150 миллионов рублей.

Источник: Freepik

Октябрьский районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей двум руководителям компаний, обвиняемым в крупном мошенничестве. Под арестом до 25 сентября 2025 года останутся директор стройфирмы «РСУ-ГиС» Евгений Гардт и директор ООО «Мегадом» Виктор Рычков.

По версии следствия, в период с июля 2023 по октябрь 2024 года обвиняемые находили заказчиков, желающих построить малоэтажные дома в Новосибирске и области. Они заключали с ними договоры подряда от имени «Мегадома», гарантируя добросовестное исполнение.

После подписания договоров клиенты в качестве оплаты по договору подряда переводили деньги на расчётный счёт «Мегадома» или передавали наличными Рычкову. Однако обязательства по строительству домов так не были исполнены.

Общая сумма ущерба составила 150 миллионов рублей.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Новосибирской области, в удовлетворении иных ходатайств суд отказал. Постановление о продлении ареста пока не вступило в законную силу.