Конец потопам: на Пограничной во Владивостоке установят водоотводную систему

«Ливневые коллекторы не справляются с большим объёмом воды, поэтому низины во время сильных дождей затапливало. За последнее время расширили диаметры водопропускных труб на Авроровской, что дало возможность частично решить эту проблему. Но погода непредсказуемая, и все мы знаем, как затапливало Пограничную и те заведения, что здесь расположены», — сказал глава Приморья.