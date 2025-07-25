Конец потопам: на Пограничной во Владивостоке установят водоотводную систему

Во Владивостоке начались работы по устранению проблемы затопления улицы Пограничной во время сильных дождей. На месте будущего ливневого сооружения рядом со стадионом «Динамо» прошло выездное совещание под руководством губернатора Приморья Олега Кожемяко, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
В соответствии с проектом, разработанным администрацией города и «Примводоканалом», за металлическим забором возле дороги будет обустроена специальная камера с резервуаром для сбора дождевой воды и установкой мощных насосов. Новая система позволит оперативно откачивать воду с проезжей части в коллектор, что поможет предотвратить затопления в условиях сильных осадков.
По словам заместителя председателя правительства края Владимира Малюшицкого, насосная установка производительностью 500 литров в секунду обеспечит эффективный водоотвод даже в условиях обильных ливней. На месте уже начаты подготовительные работы по завозу техники и подготовке стройплощадки, завершить монтаж планируется в течение месяца.
Губернатор отметил, что проблемы с подтоплениями в этом районе существуют давно из-за недостаточной пропускной способности ливневой системы.
«Ливневые коллекторы не справляются с большим объёмом воды, поэтому низины во время сильных дождей затапливало. За последнее время расширили диаметры водопропускных труб на Авроровской, что дало возможность частично решить эту проблему. Но погода непредсказуемая, и все мы знаем, как затапливало Пограничную и те заведения, что здесь расположены», — сказал глава Приморья.
Олег Кожемяко также предложил установить приямок на проезжей части, чтобы ускорить сбор воды и повысить эффективность водоотведения.
Аналогичные насосные станции планируется создать и в других частях Владивостока — на улицах Спортивной, Иманской и в районе Луговой. Параллельно ведётся работа по расчистке русел рек Богатая и Объяснения, что также направлено на снижение рисков подтоплений и минимизацию ущерба во время паводков.