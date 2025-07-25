Роспотребнадзор назвал основные источники бешенства в России

«При укусе, оцарапывании или ослюнении необходимо срочно промыть рану и все места, на которые могла попасть слюна животного, мыльным раствором в течение 15 минут, а затем водопроводной водой. После этого обработайте рану раствором перекиси водорода и краевую часть раны 5-процентной настойкой йода. Не откладывайте визит к врачу — нужно незамедлительно обратиться в травмпункт по месту жительства к врачу-травматологу», — отметили в Роспотребнадзоре.