Новосибирцам напомнили о штрафах за поиск экстремистского контента

Согласно поправкам в Кодексе об административных правонарушениях, вводится статья 13.53, устанавливающая наказание за умышленный поиск экстремистских материалов — от 3 до 5 тысяч рублей для граждан. Однако в законе не уточняется, как будет определяться, был ли поиск действительно умышленным. Об этом пишет портал Om1. Новосибирск.