Новосибирцам напомнили о штрафах за поиск экстремистского контента

Согласно поправкам в Кодексе об административных правонарушениях, вводится статья 13.53, устанавливающая наказание за умышленный поиск экстремистских материалов — от 3 до 5 тысяч рублей для граждан. Однако в законе не уточняется, как будет определяться, был ли поиск действительно умышленным. Об этом пишет портал Om1. Новосибирск.
Кроме того, ужесточается ответственность за рекламу VPN-сервисов. Гражданам грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей, должностным лицам — от 80 до 150 тысяч, юридическим — от 200 до 500 тысяч.
Также санкции вводятся для владельцев VPN-сервисов, которые не ограничивают доступ к запрещённым ресурсам или игнорируют требования Роскомнадзора. В случае повторных нарушений сумма штрафов увеличится: до 200 тысяч для граждан, до 300 тысяч — для должностных лиц и до 1 миллиона рублей — для организаций.
Против принятия закона выступили ряд политиков и правозащитников.