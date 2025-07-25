Патрушев: НАТО работает над созданием военных угроз РФ на морских рубежах

В МИД РФ подчеркнули, что Российская Федерация остаётся открытой к диалогу с Североатлантическим альянсом. При этом в ведомстве уточнили, что речь идёт о диалоге на равноправной основе. Западным государствам следует отказаться от курса на милитаризацию континента.