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Патрушев: НАТО работает над созданием военных угроз РФ на морских рубежах

Помощник президента РФ уточнил, что речь идёт о значимых рисках.

Источник: Аргументы и факты

Североатлантический альянс активно работает над созданием военных угроз Российской Федерации на морских рубежах, заявил Николай Патрушев.

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев уточнил, что данные риски значимы.

«Речь идёт о весьма значимых рисках. НАТО всё более активно работает над созданием военных угроз для России именно на морских рубежах», — заявил Патрушев в интервью агентству РИА Новости.

Напомним, российская сторона фиксирует беспрецедентную активность альянса у западных границ. В НАТО называют это «сдерживанием российской агрессии».

В МИД РФ подчеркнули, что Российская Федерация остаётся открытой к диалогу с Североатлантическим альянсом. При этом в ведомстве уточнили, что речь идёт о диалоге на равноправной основе. Западным государствам следует отказаться от курса на милитаризацию континента.

Ранее Патрушев заявил, что западные государства корректируют своё законодательство с целью досмотра судов, перевозящих грузы в интересах РФ в международных водах.

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