Опасные бактерии нашли в шашлыке и котлетах в Хабаровском крае

В магазинах Хабаровска обнаружили мясную продукцию с опасными бактериями. После лабораторных исследований Россельхознадзор провел проверку и нашел серьезные нарушения на предприятии. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Производителя мясной продукции из Хабаровска проверили после тревожных лабораторных результатов. В шашлыке из свинины нашли листерии, а в котлетном фарше — сальмонеллы. Эти бактерии могут вызывать серьезные инфекционные заболевания.
Пробы мяса были отобраны в одном из магазинов города. После анализа Россельхознадзор назначил внеплановую проверку производства. Выяснилось, что предприятие нарушает требования хранения и санитарии.
В цехах — выбоины на полу, облупленный потолок, плитка со сколами. Продукция хранилась рядом со стенами и штабелями, проходов между коробками не было. На дверях контейнера — следы ржавчины.
Специалисты Россельхознадзора зафиксировали грубые нарушения. Вся зараженная продукция снята с продажи и уничтожена. Производителю вынесли предупреждение.