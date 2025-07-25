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Опасные бактерии нашли в шашлыке и котлетах в Хабаровском крае

Производителя мяса наказали после проверки Россельхознадзора.

Источник: Комсомольская правда

В магазинах Хабаровска обнаружили мясную продукцию с опасными бактериями. После лабораторных исследований Россельхознадзор провел проверку и нашел серьезные нарушения на предприятии. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Производителя мясной продукции из Хабаровска проверили после тревожных лабораторных результатов. В шашлыке из свинины нашли листерии, а в котлетном фарше — сальмонеллы. Эти бактерии могут вызывать серьезные инфекционные заболевания.

Пробы мяса были отобраны в одном из магазинов города. После анализа Россельхознадзор назначил внеплановую проверку производства. Выяснилось, что предприятие нарушает требования хранения и санитарии.

В цехах — выбоины на полу, облупленный потолок, плитка со сколами. Продукция хранилась рядом со стенами и штабелями, проходов между коробками не было. На дверях контейнера — следы ржавчины.

Специалисты Россельхознадзора зафиксировали грубые нарушения. Вся зараженная продукция снята с продажи и уничтожена. Производителю вынесли предупреждение.