Учёные прокомментировали рыбное нашествие на пляже Чайка во Владивостоке

Примерно в конце мая или начале июня из икры появляются личинки, у которых челюсти одинаковой длины. Затем нижняя челюсть начинает расти быстрее верхней. Всё лето в заливе можно встретить и взрослых особей, и молодь. С наступлением осени и охлаждением воды до 13−15 °C рыбы начинают уходить на юг. Причём первыми покидают залив самые молодые — те, что родились в этом сезоне. Более крепкие особи способны оставаться в этих водах до конца сентября.