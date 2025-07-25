Учёные прокомментировали рыбное нашествие на пляже Чайка во Владивостоке

Побережье в районе Чайки во Владивостоке оказалось усыпано мелкими рыбками. Учёные ДВО РАН установили, что это молодь японского полурыла, которую, вероятно, вынесло на берег либо ветром, либо сильной волной, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Национальный научный центр морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН.
По мнению учёных лаборатории ихтиологии Владимира Шелехова и Павла Савельева, возраст рыбок не более 2 месяцев. В летний период в Амурском заливе Японского моря такие особи встречаются регулярно. У них характерный внешний вид: короткая верхняя челюсть и удлинённая нижняя, за что они и получили своё название. Этот вид считается сезонным мигрантом, который весной приходит в залив из вод Кореи, когда температура воды поднимается до 13−15 °C. Первыми прибывают взрослые особи, за ними подтягивается молодняк.
«Установить причину выброса молоди точно не представляется возможным, поскольку параметры среды уже изменились. Локальное повышение поверхностной температуры воды для полурылов не является ограничивающим фактором, они теплолюбивы», — отметили специалисты.
Примерно в конце мая или начале июня из икры появляются личинки, у которых челюсти одинаковой длины. Затем нижняя челюсть начинает расти быстрее верхней. Всё лето в заливе можно встретить и взрослых особей, и молодь. С наступлением осени и охлаждением воды до 13−15 °C рыбы начинают уходить на юг. Причём первыми покидают залив самые молодые — те, что родились в этом сезоне. Более крепкие особи способны оставаться в этих водах до конца сентября.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что массовое размножение токсичных микроводорослей Dinophysis и Prorocentrum уже в течение месяца фиксируется в Амурском заливе. Приморские учёные предупреждают, что употребление в пищу морепродуктов из акватории может вызвать тяжёлое отравление. Особенно опасны моллюски-фильтраторы, такие как устрицы, мидии, гребешки.