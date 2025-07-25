В семье бурых медведей в заказнике на Камчатке появился белый медвежонок

ВЛАДИВОСТОК, 25 июл — РИА Новости. Инспекторы Южно-Камчатского федерального заказника на Камчатке заметили семейство бурых медведей, один из детенышей в котором был «белым», сообщает Кроноцкий заповедник.
«Белый медведь замечен на заповедном юге Камчатки. А точнее бежевый медвежонок, один такой блондин в выводке камчатских бурых медведей, где два других — привычно коричневые. Матуху с тремя детёнышами заметили сотрудники службы охраны заповедных территорий при патрулировании Южно-Камчатского федерального заказника», — говорится в сообщении.
Государственные инспекторы снимали данные с фотоловушек, когда увидели это семейство. Ближе подходить они не стали, чтобы не потревожить животных.
Ученые отмечают, что зверь не является альбиносом.
«Это лишь отклонение от типичной окраски у животных, вызванное изменениями в образовании пигментов (меланинов). Так называемая цветовая аберрация. Явление редкое. Скорее всего с возрастом окрас потемнеет, но останется достаточно светлым. Возможно, выдающаяся внешность медвежонка — это причуда генетики. Или светлую шерсть он унаследовал от папы», — добавляют в заповеднике.