В семье бурых медведей в заказнике на Камчатке появился белый медвежонок

«Это лишь отклонение от типичной окраски у животных, вызванное изменениями в образовании пигментов (меланинов). Так называемая цветовая аберрация. Явление редкое. Скорее всего с возрастом окрас потемнеет, но останется достаточно светлым. Возможно, выдающаяся внешность медвежонка — это причуда генетики. Или светлую шерсть он унаследовал от папы», — добавляют в заповеднике.