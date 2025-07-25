«Нас оставили без пляжей»: мер воздействия на туристические компании требуют владивостокцы

Многие участники чата выразили согласие с этим заявлением. Некоторые заявили о подобной туристической проблеме и в других местах. Например, большое скопление туристов наблюдается в районе Мыса Чумака, где находится несколько гостиниц, где размещают в основном китайских туристов, которые шумят и мусорят. Парковку возле Мыса Чумака, 1А (многоквартирный дом на два подъезда) занимают туристические автобусы.