В Иркутске благоустроят территорию 130-го квартала и музыкального театра

В Иркутске благоустроят территорию 130-го квартала. Сейчас там частично перекладывают плитку на тротуарах и высаживают кусты и газоны. На следующий год в планах заняться восстановлением лестницы и подпорной стенки. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе регионального правительства.
— 130 квартал — это гордость Иркутска, необходимо и дальше развивать его инфраструктуру. Необходимо, чтобы мост, подсветка, театр и парк стали единым целым, привлекательным для туризма. Важно также предусмотреть количество парковок, — пояснил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Также к 2027 году хотят привести в порядок площадку возле музыкального театра имени Н. М. Загурского. В проект входит: благоустройство перед кассовой зоной театра и справа от нее, за зданием и перед Домом музыки. Территория преобразится: появятся пешеходные зоны, будет проведено озеленение и ремонт лестниц. Сотрудники театра получат собственную парковку. Кроме того, очистят фасад здания и установят архитектурные подсветки.