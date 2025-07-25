В Иркутске благоустроят территорию 130-го квартала и музыкального театра

Также к 2027 году хотят привести в порядок площадку возле музыкального театра имени Н. М. Загурского. В проект входит: благоустройство перед кассовой зоной театра и справа от нее, за зданием и перед Домом музыки. Территория преобразится: появятся пешеходные зоны, будет проведено озеленение и ремонт лестниц. Сотрудники театра получат собственную парковку. Кроме того, очистят фасад здания и установят архитектурные подсветки.