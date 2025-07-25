Похитители кабеля оставили приморские села без электричества

Как рассказали в региональном минэнерго, авария произошла накануне в 15:39 в результате хищения кабеля во вторичных цепях подстанции 220 кВ «Чугуевка». После отключения начались аварийно-восстановительные работы. Уже к 16:53 энергоснабжение удалось вернуть большей части потребителей. В течение вечера 24 июля свет был подан в дома более 3 100 жителей. Также по постоянной схеме подключены 27 социально значимых объектов. Остальные работали от резервных источников питания (ДГУ).