В Новосибирске все камеры на дорогах перешли в активный режим

Это означает, что контроль за соблюдением ПДД станет более строгим и эффективным. Соответствующая информация была опубликована в телеграм-канале ГКУ НСО ЦОДД.
На балансе ГКУ НСО ЦОДД находится 236 стационарных комплексов фотовидеофиксации, из которых 194 расположены непосредственно в Новосибирске. После периода мониторинга, начавшегося в сентябре 2024 года, все необходимые документы были утверждены, и сейчас активно осуществляется подключение комплексов для фиксации нарушений.
По количеству камер фиксации нарушений Новосибирская область занимает 12-е место в общероссийском рейтинге. Для сравнения, лидером является Москва с более чем 13,5 тысячами камер. Второе место занимает Краснодарский край с 2,8 тысячами камер, а третью позицию удерживает Башкирия с более чем 2 тысячами камер.
В десятку лидеров также входят Московская область, Санкт-Петербург, Самарская область, Саратовская область, Ленинградская область, Свердловская область и Челябинская область.