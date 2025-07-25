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В Новосибирске все камеры на дорогах перешли в активный режим

В Новосибирске система фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения переходит в активный режим работы.

Источник: Аргументы и факты

Это означает, что контроль за соблюдением ПДД станет более строгим и эффективным. Соответствующая информация была опубликована в телеграм-канале ГКУ НСО ЦОДД.

На балансе ГКУ НСО ЦОДД находится 236 стационарных комплексов фотовидеофиксации, из которых 194 расположены непосредственно в Новосибирске. После периода мониторинга, начавшегося в сентябре 2024 года, все необходимые документы были утверждены, и сейчас активно осуществляется подключение комплексов для фиксации нарушений.

По количеству камер фиксации нарушений Новосибирская область занимает 12-е место в общероссийском рейтинге. Для сравнения, лидером является Москва с более чем 13,5 тысячами камер. Второе место занимает Краснодарский край с 2,8 тысячами камер, а третью позицию удерживает Башкирия с более чем 2 тысячами камер.

В десятку лидеров также входят Московская область, Санкт-Петербург, Самарская область, Саратовская область, Ленинградская область, Свердловская область и Челябинская область.