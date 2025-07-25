В Новосибирске все камеры на дорогах перешли в активный режим

На балансе ГКУ НСО ЦОДД находится 236 стационарных комплексов фотовидеофиксации, из которых 194 расположены непосредственно в Новосибирске. После периода мониторинга, начавшегося в сентябре 2024 года, все необходимые документы были утверждены, и сейчас активно осуществляется подключение комплексов для фиксации нарушений.