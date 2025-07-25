Во Владивостоке штрафуют родителей за безнадзорных детей на пляже

В этом году на территории Приморского края введены штрафы за нахождение и купание детей младше 14 лет без взрослых на пляжах и в зонах отдыха. Комиссия по делам несовершеннолетних и сотрудники полиции заявили, что планируют и дальше проводить регулярные профилактические мероприятия на городских пляжах и в популярных местах отдыха для предупреждения возможных трагедий и напоминания жителям о строгом соблюдении правил безопасного поведения у воды.