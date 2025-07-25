Во Владивостоке штрафуют родителей за безнадзорных детей на пляже

В среду, 23 июля, во Фрунзенском районе Владивостока были оформлены протоколы за нарушение правил отдыха на городских пляжах. Пресс-служба администрации Владивостока сообщила, что рейды по контролю за безопасностью провели на пляже «Юбилейный», набережной Спортивной гавани и на мысе Кунгасный с участием представителей полиции, прокуратуры и городской администрации.
В ходе проверки сотрудники выявили три случая, когда дети 10 и 11 лет находились на пляже и купались без сопровождения взрослых. Несовершеннолетних доставили в отдел полиции № 4, где дожидались приезда родителей.
В отношении взрослых оформили шесть административных протоколов: по части первой статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей, максимальный штраф — 5 000 рублей) и по части пятой статьи 3.12 регионального закона 44-КЗ (нарушение правил нахождения несовершеннолетних на пляже, штраф от 1 000 до 2 000 рублей).
С началом летнего сезона участились профилактические рейды на побережье Владивостока. Причиной этому стал массовый наплыв отдыхающих при жаркой погоде и увеличившееся число происшествий: по информации городской администрации, летом 2025 года в черте города утонули 11 человек, из них двое несовершеннолетних.
В этом году на территории Приморского края введены штрафы за нахождение и купание детей младше 14 лет без взрослых на пляжах и в зонах отдыха. Комиссия по делам несовершеннолетних и сотрудники полиции заявили, что планируют и дальше проводить регулярные профилактические мероприятия на городских пляжах и в популярных местах отдыха для предупреждения возможных трагедий и напоминания жителям о строгом соблюдении правил безопасного поведения у воды.
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