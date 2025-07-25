Литр бензина в Новосибирске подорожал почти до 80 рублей

Жители Новосибирска в социальных сетях возмущаются из-за высоких цен на бензин, так как за литр приходится отдавать уже почти 80 рублей. Согласно официальным данным Новосибирскстата, такие высокие цены не на все марки бензина, а лишь на АИ-98 и выше.
Так, по итогам июня средняя цена за литр бензина марки АИ-98 и выше составляла 79,4 рубля. Кстати, в прошлом году в первый летний месяц она достигала 68,69 рубля. То есть за год данная марка бензина подорожала более чем на 15 процентов.
Литр бензина марки АИ-95 в июне 2024 года в среднем обходился в 54 рубля, в июне 2025-го — 59,92 рубля. Прирост составил почти 11 процентов. Бензин марки АИ-92 за год подорожал с 50,11 до 55,85 рубля, то есть примерно на 11,5 процента.
Дизельное топливо выросло в цене с 67,44 до 74,82 рубля (около 11 процентов), а газовое моторное топливо — с 21,67 до 27,56 рубля (примерно на 27 процентов).