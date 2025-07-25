Литр бензина в Новосибирске подорожал почти до 80 рублей

Так, по итогам июня средняя цена за литр бензина марки АИ-98 и выше составляла 79,4 рубля. Кстати, в прошлом году в первый летний месяц она достигала 68,69 рубля. То есть за год данная марка бензина подорожала более чем на 15 процентов.