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Краснокнижные сивучи облюбовали скалы в бухте Чихачёва у Де-Кастри

Морские львы отдыхают на кекурах и охотно позируют фотографам и операторам.

Источник: Юрий Кожевников

Читатели поделились с редакцией ИА «Хабаровский край сегодня» кадрами с морских прогулок у побережья Ульчского района. В бухте Чихачёва, на берегу которого расположен поселок Де-Кастри, десятки сивучей облюбовали скалы.

На кекуре — скалистом островке в бухте — живет стадо сивучей. Эти крупные морские млекопитающие занесены в Красную книгу и находятся под международной охраной. Обычно для лежбища сивучи выбирают труднодоступные острова, к которым тяжело подобраться с берега. В районе Де-Кастри люди могут любоваться этими животными во время морских прогулок.

— Они давно поселились на кекуре, здесь спасаются от косаток, отдыхают. В нашем заливе, но в других бухтах обитают и другие ластоногие — нерпы, за которыми тоже интересно наблюдать, — рассказал автор ролика Юрий Кожевников.