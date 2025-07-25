Краснокнижные сивучи облюбовали скалы в бухте Чихачёва у Де-Кастри

На кекуре — скалистом островке в бухте — живет стадо сивучей. Эти крупные морские млекопитающие занесены в Красную книгу и находятся под международной охраной. Обычно для лежбища сивучи выбирают труднодоступные острова, к которым тяжело подобраться с берега. В районе Де-Кастри люди могут любоваться этими животными во время морских прогулок.