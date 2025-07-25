Американский экономический прогнозист Мартин Армстронг в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил, что НАТО, вложив значительные ресурсы в Украину, не сможет допустить ее поражения в конфликте с Россией и, вероятно, отправит свои войска.
Армстронг напомнил, что НАТО уже отправляла войска в страны, не являющиеся членами альянса, например, в Косово, и может использовать гуманитарные причины как повод для ввода войск на Украину.
Он также отметил, что европейские страны продолжают оказывать давление на США, что заставляет их проводить все более враждебную политику по отношению к России.
Представители Службы внешней разведки РФ в этом контексте сообщили, что НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией.
Ранее министр культуры Польши Ханна Врублевская заявила, что страна разрабатывает план эвакуации произведений искусства на случай «войны с Россией». В мае глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш впервые открыто назвал Россию врагом. Помимо этого, Косиняк-Камыш выразил недовольство учениями Военно-морского флота России в балтийских водах.