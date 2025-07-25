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Аналитик Армстронг: НАТО может отправить военных на Украину

Украина проигрывает, а западные государства вложили в неё слишком много ресурсов.

Источник: Аргументы и факты

Государства Североатлантического альянса допускают возможность отправки своих солдат на Украину, заявил экономический прогнозист из Соединённых Штатов Мартин Армстронг.

Он уточнил, что это связано с тем, что страны НАТО не смогут принять поражение Киева, так как вложили «слишком много ресурсов».

«Украина проигрывает, а они вложили в неё слишком много ресурсов. Поэтому, судя по тому, что я слышал, они не могут позволить Украине проиграть», — сказал Армстронг.

Кроме того, он напомнил, что государства НАТО направляли своих военных в страны, которые не являлись членами Североатлантического альянса. В частности, речь идёт о Косово.

«Тогда они утверждали, что это делалось с целью предотвратить гуманитарную катастрофу в стране. Поэтому сейчас они воспользуются этим же поводом», — рассказал он.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что альянс ФРГ и Британии может означать подготовку к войне с РФ.

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