Аналитик Армстронг: НАТО может отправить военных на Украину

Государства Североатлантического альянса допускают возможность отправки своих солдат на Украину, заявил экономический прогнозист из Соединённых Штатов Мартин Армстронг.
Он уточнил, что это связано с тем, что страны НАТО не смогут принять поражение Киева, так как вложили «слишком много ресурсов».
«Украина проигрывает, а они вложили в неё слишком много ресурсов. Поэтому, судя по тому, что я слышал, они не могут позволить Украине проиграть», — сказал Армстронг.
Кроме того, он напомнил, что государства НАТО направляли своих военных в страны, которые не являлись членами Североатлантического альянса. В частности, речь идёт о Косово.
«Тогда они утверждали, что это делалось с целью предотвратить гуманитарную катастрофу в стране. Поэтому сейчас они воспользуются этим же поводом», — рассказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
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