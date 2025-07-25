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Прилучный отписался от дочери в соцсетях

Известный российский актер Павел Прилучный отписался от страницы своей дочери Мии в соцсетях после вечеринки, которую организовала его бывшая супруга Агата Муцениеце.

Известный российский актер Павел Прилучный отписался от страницы своей дочери Мии в соцсетях после вечеринки, которую организовала его бывшая супруга Агата Муцениеце. Мероприятие было посвящено определению пола будущего ребенка, сообщает Woman.ru.

Издание отмечает, что пользователи предположили — артисту не понравился контент с этой вечеринки.

На событии присутствовал их сын Тимофей, который уже около года живет с отцом и новой женой Зепюр Брутян. По информации источника, это была их первая встреча с матерью за долгое время.

Прилучный и Муцениеце развелись в 2020 году после 11 лет брака. У них двое детей — 12-летний Тимофей и 10-летняя Мия.

Ранее, 20 июня, адвокат Агаты Муцениеце Наталья Мелешкина заявила, что Тимофей испытывает давление со стороны отца.