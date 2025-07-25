В Слюдянском районе устранили свалку после вмешательства прокуратуры

В поселке Утулик Слюдянского района устранили свалку. На территории поселка контейнерная площадка долгое время была завалена мусором. Администрация никак на это не реагировала. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе региональной прокуратуры, в мэрии запросили документы и фотографии, подтверждающие наличие свалки. После этого за два дня территория была очищена.