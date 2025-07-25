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В Слюдянском районе устранили свалку после вмешательства прокуратуры

Администрация не реагировала на наличие отходов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В поселке Утулик Слюдянского района устранили свалку. На территории поселка контейнерная площадка долгое время была завалена мусором. Администрация никак на это не реагировала. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе региональной прокуратуры, в мэрии запросили документы и фотографии, подтверждающие наличие свалки. После этого за два дня территория была очищена.

— Сейчас мусорную зону будут переносить в другое место, — уточнили в прокуратуре.

На этом основании ведомство выдало главе муниципального района предостережение о недопустимости нарушений закона об отходах.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре благоустроят территорию 130-го квартала и музыкального театра.