В Госдуме сообщили о скором перерасчете пенсий работающих пенсионеров

Пенсии работающих пенсионеров с 1 августа подвергнутся перерасчету.
С 1 августа 2025 года работающие пенсионеры получат перерасчет своих выплат за счет страховых взносов, уплаченных работодателем в прошлом году. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
«Если в начале года повышают и фиксированную, и страховую части пенсии, то августовский перерасчет касается исключительно страховой составляющей. Денежная прибавка к пенсии будет связана с увеличением индивидуального пенсионного коэффициента за счет страховых взносов, уплаченных работодателем в 2024 году», — пояснил Гаврилов РИА Новости.
Депутат отметил, что продолжая трудиться, пенсионер накапливает дополнительные пенсионные баллы (ИПК) за счет страховых взносов. В 2025 году один пенсионный коэффициент оценивается в 145 рублей 69 копеек. Это означает, что даже при значительных отчислениях работающий пенсионер сможет получить прибавку не более 437 рублей 7 копеек в месяц.
Ранее в Соцфонде России рассказали, что пенсии 1 августа для работающих пенсионеров пересчитают автоматически. Подавать заявление не нужно.