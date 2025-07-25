В Госдуме сообщили о скором перерасчете пенсий работающих пенсионеров

Депутат отметил, что продолжая трудиться, пенсионер накапливает дополнительные пенсионные баллы (ИПК) за счет страховых взносов. В 2025 году один пенсионный коэффициент оценивается в 145 рублей 69 копеек. Это означает, что даже при значительных отчислениях работающий пенсионер сможет получить прибавку не более 437 рублей 7 копеек в месяц.