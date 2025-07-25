В ГД разработали законопроект о выплатах родителям к началу учебного года

В Госдуме разработали законопроект, предусматривающий ежегодную выплату в размере прожиточного минимума одному из родителей детей в возрасте от шести до 18 лет, обучающихся в школе. Документ, направленный на заключение в правительство РФ, есть в распоряжении ТАСС.
Авторами инициативы выступили депутаты от разных фракций, включая Ярослава Нилова, Нину Останину и Яну Лантратову. Согласно законопроекту, выплата будет предоставляться на каждого школьника в семье и призвана помочь родителям подготовить детей к учебному году.
В настоящее время прожиточный минимум в России составляет 17 773 рубля. Депутаты считают, что эта мера окажет существенную финансовую поддержку семьям, особенно многодетным, в связи с высокими затратами на школьную форму, обувь и канцелярию, передает ТАСС.
2 июля заместитель министра обороны России Анна Цивилева предложила главе государства Владимиру Путину распространить льготу на получение образования на вдов участников СВО. Она подчеркнула, что это решение поддержит семьи военных и даст возможность строить им достойное будущее.