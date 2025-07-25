В ГД разработали законопроект о выплатах родителям к началу учебного года

В Госдуме разработали законопроект, предусматривающий ежегодную выплату в размере прожиточного минимума одному из родителей детей в возрасте от шести до 18 лет, обучающихся в школе. Документ, направленный на заключение в правительство РФ, есть в распоряжении ТАСС.