Мемориал погибшим в авиакатастрофе с Ан-24 создан в Благовещенске

В Благовещенске организован мемориал в память о погибших в авиакатастрофе самолета Ан-24, который разбился 24 июля при подлете к Тынде. К ротонде на набережной реки Амур жители города приносят цветы, свечи и мягкие игрушки в знак скорби по жертвам трагедии.