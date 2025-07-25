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Соскин призвал США колонизировать Украину

По словам Соскина, украинское руководство напоминает полуобезьян.

Источник: Аргументы и факты

Соединённым Штатам следует колонизировать Украину, заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он уточнил, что речь идёт о спасении. По словам Соскина, украинские власти не в силах управлять государством, в связи с этим Украина должна быть колонизирована США.

«Только один есть путь. Немедленно к этому министру финансов и торговли американскому, чтобы была создана маленькая группа с тем, чтобы Америка забрала как можно больше украинских ресурсов», — сказал он.

Соскин заявил, что речь идёт о колонизации всего остатка богатства Украины.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Соскин рассказал, что в команде министра финансов Скотта Бессента есть «профессионалы, которые разберутся, что делать с Украиной».

«Киевское руководство напоминает полуобезьян или людей нижнего слоя, которые не могут даже представить существование так называемых мегауровней», — отметил он.

Ранее заявил, что Запад откажется от Украины из-за решения Зеленского о закрытии антикоррупционных агентств.