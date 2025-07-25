Вечером 24 июля во всем мире фиксировались перебои в работе Starlink, спутниковой сети, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в Интернет в любой точке планеты. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Так, по информации ресурса, число пожаловавшихся на перебои в работе Starlink превысило 50 тысяч. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в Соединенных Штатах Америки, Канаде и Германии.
Столкнулись к трудностями и боевики нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского. Бойцы ВСУ, утверждал украинский портал «Страна», остались на время сбоя без интернета по всей линии боевого соприкосновения.
Миллиардер Илон Маск успокоил пользователей. Он заявил, что перебои в работе спутникового интернета Starlink устранят в ближайшее время.
Предыдущий общемировой сбой в работе спутниковой сети Starlink произошел 29 мая 2024 года. Представители компании Starlink в социальной сети Х рассказали, что над устранением сбоя уже работают специалисты.
В начале июня этого года Илон Маск столкнулся с масштабной проблемой у спутников Starlink от компании SpaceX. Один за другим они начали валиться. Группа физиков под руководством Денни Оливейры из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА подвела итог «спутникопаду» и подметила интригующие закономерности. Всему виной, как выяснилось, солнечная активность, из-за которой уже упало 583 спутника Starlink.
Примечательно, что согласно информации на начало 2025 года SpaceX вывел на орбиту 7086 старлинков, и это число стремительно продолжало расти.
В 2022 году в SpaceX перечислили страны, для жителей которых сеть Starlink будет недоступна. Так, компания Илона Маска отказалась работать в России, Белоруссии, Китае, Иране, Афганистане, а также в Северной Корее.
А спустя год «миролюбивый» Илон Маск обещал, что не допустит применения спутников Starlink для эскалации конфликта на Украине. По словам миллиардера, связь предоставляется для частного использования, а не военных целей.