Starlink все чаще сталкивается с проблемами: пользователи зафиксировали очередной масштабный сбой

В начале июня этого года Илон Маск столкнулся с масштабной проблемой у спутников Starlink от компании SpaceX. Один за другим они начали валиться. Группа физиков под руководством Денни Оливейры из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА подвела итог «спутникопаду» и подметила интригующие закономерности. Всему виной, как выяснилось, солнечная активность, из-за которой уже упало 583 спутника Starlink.