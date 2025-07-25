Ространснадзор нашел нарушения у разбившегося Ан-24 за месяц до ЧП

Ространснадзор проводил проверку авиакомпании, которой принадлежал разбившийся Ан-24, и выявил нарушения.
Ространснадзор выявил серьезные нарушения в работе авиакомпании «Ангара» за месяц до катастрофы самолета Ан-24, произошедшей 24 июля вблизи Тынды. Об этом сообщили российские журналисты.
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«За месяц до катастрофы самолета Ан-24 Ространснадзор проводил проверку авиакомпании “Ангара” и выявил множество нарушений», — сообщили «Известия». Согласно данным проверки, основные замечания надзорных органов касались организации технического обслуживания воздушных судов. Сообщается, что обслуживание осуществлялось с нарушением установленных технологических процессов и требований директив летной годности, а также выполнялось сотрудниками, не обладающими необходимой квалификацией.
Проверяющие также установили, что специалисты, которые по документам должны были выполнять работы, в действительности в эти дни отсутствовали на работе — у них был выходной. Кроме того, выявлены случаи, когда при проведении осмотров не выдавался необходимый специнструмент.
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В июне 2025 года по итогам внеплановой проверки Ространснадзор временно отстранил от эксплуатации восемь самолетов авиакомпании «Ангара» и от работы по техническому обслуживанию — четырех инженерно-технических сотрудников. На тот момент у ведомства были вопросы к обслуживанию не только самолетов, но и вертолетов перевозчика.
Также ранее, 26 мая 2025 года, аналогичный самолет Ан-24 этой же авиакомпании выкатился за пределы взлетной полосы в Иркутской области из-за неисправности шасси. Тогда никто не пострадал, однако после этого случая проверки в отношении «Ангары» были усилены.
В Амурской области с радаров исчез пассажирский самолет Ан-24. Судно выполняло регулярный рейс по маршруту Благовещенск — Тында. Все, кто был на борту пассажирского самолета, погибли, передает 360.ru.
В регионе установлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня и объявлен траур, который продлится три дня. Также в Благовещенске организован мемориал в память о погибших в авиакатастрофе. В ООН выразили соболезнования в связи с трагедией, передает RT.