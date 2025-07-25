В Омске перекроют ряд магистралей из-за Крестного хода

Торжественные мероприятия, посвященные Дню Крещения Руси, изменят на три часа движение транспорта в центре Омска. Будут закрыты для движения любого транспорта Соборная площадь (от ул. Красный Путь до ул. Ленина), улица Ленина (от Соборной площади до площади Победы и от ул. Партизанской до ул. Короленко), площадь Победы (от ул. Интернациональной до ул. Ленина).