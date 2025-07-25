В Омске перекроют ряд магистралей из-за Крестного хода

Центр Омска перекроют в связи с проведением Крестного хода. Мероприятие состоится 27 июля с 9:30 до 12:30, сообщает телеграм-канал «Город Омск».
Торжественные мероприятия, посвященные Дню Крещения Руси, изменят на три часа движение транспорта в центре Омска. Будут закрыты для движения любого транспорта Соборная площадь (от ул. Красный Путь до ул. Ленина), улица Ленина (от Соборной площади до площади Победы и от ул. Партизанской до ул. Короленко), площадь Победы (от ул. Интернациональной до ул. Ленина).
Также на три часа — 9:30 до 12:30 — изменятся маршруты движения автобусов и троллейбусов, проходящих через центр города:
Маршруты № 25, 64, 77 поедут до остановки «Дом Туриста» через Комсомольский мост;
Маршрут № 34 поедет с улицы Герцена через Фрунзе и остановку «Флагман»;
Маршрут № 62 поедет с разворотом у моста им. 60-летия Победы, а начнет движение от остановки «Библиотека им. Пушкина»;
Маршрут № 73 поедет через Интернациональную и Комсомольский мост";
Маршрут № 94 поедет с моста Победы через ул. Фрунзе и ул. Герцена;
Троллейбус № 8 будет совершать объезд через Интернациональную и Комсомольский мост, без остановки у «Жемчужины».
В департаменте транспорта администрации города Омска просят омичей и гостей города учитывать данные изменения при планировании маршрутов.
Ранее мы сообщали, что ко Дню Крещения Руси в Омск привезут Абалакскую икону Божией Матери, ранее принадлежавшую Колчаку.