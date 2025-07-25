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Блогера Дудя могут проверить на предмет госизмены

Дудь объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Источник: Аргументы и факты

Блогера Юрия Дудя* могут проверить на государственную измену, сообщает ТАСС.

Агентство ссылается на информацию, полученную от источника в правоохранительных органах.

«Действия Юрия Дудя уполномоченные органы могут проверить на признаки состава преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ (госизмена)», — сказал он.

Напомним, Дудь объявлен в международный розыск, он заочно арестован за осуществление целенаправленного сбора данных в области военной, а также военно-технической деятельности РФ.

Суд в российской столице санкционировал заочный арест Дудя на два месяца. Срок начнёт действовать с момента передачи Дудя правоохранителям РФ при экстрадиции или депортации, либо с момента задержания на территории Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в отношении Дудя возбудили дело за неисполнение обязанностей иноагента.

* Признан в РФ иностранным агентом.