Блогера Дудя могут проверить на предмет госизмены

Блогера Юрия Дудя* могут проверить на государственную измену, сообщает ТАСС.
Агентство ссылается на информацию, полученную от источника в правоохранительных органах.
«Действия Юрия Дудя уполномоченные органы могут проверить на признаки состава преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ (госизмена)», — сказал он.
Напомним, Дудь объявлен в международный розыск, он заочно арестован за осуществление целенаправленного сбора данных в области военной, а также военно-технической деятельности РФ.
Суд в российской столице санкционировал заочный арест Дудя на два месяца. Срок начнёт действовать с момента передачи Дудя правоохранителям РФ при экстрадиции или депортации, либо с момента задержания на территории Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что в отношении Дудя возбудили дело за неисполнение обязанностей иноагента.
* Признан в РФ иностранным агентом.