Росавиация предупредила о введении ограничений на полеты сразу в восьми аэропортах

В аэропортах сразу восьми городов России в ночь на пятницу, 25 июля, ввели ограничения на полеты воздушных судов. Об этом проинформировал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он уточнил, что временные ограничения на полеты действуют в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что в Северной Осетии и еще ряде регионов СКФО введен режим «ковер».