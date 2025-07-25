Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация предупредила о введении ограничений на полеты сразу в восьми аэропортах

В аэропортах сразу восьми городов России в ночь на пятницу, 25 июля, ввели ограничения на полеты воздушных судов.

В аэропортах сразу восьми городов России в ночь на пятницу, 25 июля, ввели ограничения на полеты воздушных судов. Об этом проинформировал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что временные ограничения на полеты действуют в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии и еще ряде регионов СКФО введен режим «ковер».