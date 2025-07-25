Росавиация: в восьми городах юга РФ ввели ограничения в аэропортах

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов действуют в воздушных гаванях Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова, информирует Росавиация.
«Аэропорты Владикавказ, Грозный, Магас, Минеральные воды, Нальчик, Ставрополь, Сочи и Тамбов. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — заявил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.
В Федеральном агентстве воздушного транспорта уточнили, что мера введена в рамках обеспечения безопасности полётов.
Напомним, в ночь на четверг временные ограничения на выпуск самолётов действовали в аэропортах Сочи и Грозного.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в Сочи обломки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины упали на улице Авиационная и территории нефтебазы, в результате погибли два человека, ещё 11 получили травмы.