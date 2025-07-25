Глава СК РФ разбирается в деле о снятии трамваев с движения в Усть-Илимске

В городе Усть-Илимск Иркутской области прекратили движение трамваев. Об этом жителей уведомили еще в 2022 году, однако они были не согласны с таким решением, так как транспорт соединял жилые районы с промышленной зоной. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СК России по региону, суд рассмотрел материалы уголовного дела по этому инциденту и вынес оправдательный приговор в отношении бывшего мэра Усть-Илимска.