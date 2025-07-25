Глава СК РФ разбирается в деле о снятии трамваев с движения в Усть-Илимске

В городе Усть-Илимск Иркутской области прекратили движение трамваев. Об этом жителей уведомили еще в 2022 году, однако они были не согласны с таким решением, так как транспорт соединял жилые районы с промышленной зоной. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СК России по региону, суд рассмотрел материалы уголовного дела по этому инциденту и вынес оправдательный приговор в отношении бывшего мэра Усть-Илимска.
— В комментариях в социальной сети СК России опубликовано сообщение о несогласии местных жителей с решением суда, — уточнили в ведомстве.
Жители столкнулись с тем, что вместо запланированного развития трамвайной сети им предлагают пользоваться коммерческими автобусами. Но общественность волнует, что использование безрельсового транспорта может негативно сказаться на экологии и нанесет ущерб бюджету. Несмотря на многочисленные обращения в инстанции, ситуация не изменилась.
Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал от Анатолия Ситникова, возглавляющего региональное управление СК, объяснений по поводу оснований, по которым суд вынес оправдательный приговор, с учетом представленных в сообщении доводов.