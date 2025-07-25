Недалеко от места катастрофы Ан-24 создан мемориал в память о жертвах крушения

Ранее, 24 июля, в Приамурье произошла катастрофа пассажирского самолета Ан-24, выполнявшего рейс по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. По предварительным данным, на борту находились 49 человек, все они погибли. Одной из вероятных причин катастрофы рассматривается ошибка пилотов: в сложных погодных условиях самолет задел склон сопки во время захода на посадку, пишет «Царьград».