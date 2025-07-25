Недалеко от места катастрофы Ан-24 создан мемориал в память о жертвах крушения

В Тынде появится стихийный мемориал в память о жертвах крушения Ан-24.
В городе Тында откроют стихийный мемориал в память о жертвах крушения пассажирского самолета Ан-24. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Место для выражения соболезнований организуют в сквере напротив ресторана «Ильяс».
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«В Тынде будет организован стихийный мемориал в память о жертвах катастрофы. Мемориал будет открыт 25 июля в сквере напротив ресторана “Ильяс”», — уточнили представители мэрии. Слова передает ТАСС.
По данным администрации, аналогичные мемориалы уже появились в Благовещенске и Хабаровске. В Хабаровске жители обустроили место памяти на парапете в центре города: здесь установили рамку с надписью «Скорбим 24.07.25 Амурская область», возложили цветы, мягкие игрушки и зажгли свечи.
На месте авиакатастрофы продолжают работу профильные службы. Для координации следственных мероприятий к месту трагедии выехал заместитель Дальневосточного транспортного прокурора Вадим Кротов.
Ранее, 24 июля, в Приамурье произошла катастрофа пассажирского самолета Ан-24, выполнявшего рейс по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. По предварительным данным, на борту находились 49 человек, все они погибли. Одной из вероятных причин катастрофы рассматривается ошибка пилотов: в сложных погодных условиях самолет задел склон сопки во время захода на посадку, пишет «Царьград».