Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вторжение клопов во Францию набирает обороты: число случаев заражения выросло на 50%

Во Франции в июне число случаев заражения постельными клопами выросло на 50% по сравнению с июнем прошлого года. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV со ссылкой на Союз экспертов по обнаружению этих насекомых с помощью служебных собак и Ассоциацию специалистов по охране здоровья и окружающей среды. При этом общая тенденция за год отличается.

Источник: Life.ru

Специалисты объяснили, что летом заражений становится больше из-за высокой мобильности людей и недостаточной подготовки некоторых регионов к распространению вредителей. При этом в первые месяцы года количество случаев уменьшилось примерно на четверть — на 26%. За первые шесть месяцев было проведено более 76 тысяч дезинсекций.

Рост обращений перед летом также связывают с тем, что люди стали внимательнее и раньше обращаются за помощью. По мнению экспертов, методы борьбы и профилактики работают всё эффективнее, а специалисты стали лучше подготовлены.

Напомним, осенью 2023 года Франция столкнулась со страшнейшим нашествием клопов. Местные жители в панике находили вредителей не только в своих кроватях, но и в больницах, а также во многих общественных местах. Партия французского лидера Эмманюэля Макрона назвала проблему борьбы с паразитами приоритетной.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше