Вторжение клопов во Францию набирает обороты: число случаев заражения выросло на 50%

Специалисты объяснили, что летом заражений становится больше из-за высокой мобильности людей и недостаточной подготовки некоторых регионов к распространению вредителей. При этом в первые месяцы года количество случаев уменьшилось примерно на четверть — на 26%. За первые шесть месяцев было проведено более 76 тысяч дезинсекций.
Рост обращений перед летом также связывают с тем, что люди стали внимательнее и раньше обращаются за помощью. По мнению экспертов, методы борьбы и профилактики работают всё эффективнее, а специалисты стали лучше подготовлены.
Напомним, осенью 2023 года Франция столкнулась со страшнейшим нашествием клопов. Местные жители в панике находили вредителей не только в своих кроватях, но и в больницах, а также во многих общественных местах. Партия французского лидера Эмманюэля Макрона назвала проблему борьбы с паразитами приоритетной.