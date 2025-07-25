Вторжение клопов во Францию набирает обороты: число случаев заражения выросло на 50%

Во Франции в июне число случаев заражения постельными клопами выросло на 50% по сравнению с июнем прошлого года. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV со ссылкой на Союз экспертов по обнаружению этих насекомых с помощью служебных собак и Ассоциацию специалистов по охране здоровья и окружающей среды. При этом общая тенденция за год отличается.