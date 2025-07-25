Как оторвать ребенка от гаджетов: психолог дала ответ

— Например, можно использовать такой заход: оставьте ребенку записку с вашим пожеланием, даже если он еще не умеет читать. Прочитайте ее ребенку. В записке вежливо и с симпатией изложите просьбу к детям. Например: «Милые дети! Прошу вас придумать и нарисовать по 5 занятий, которые вам понравятся больше игры на планшете. Люблю вас, папа», — порекомендовала психолог.