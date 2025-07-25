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Как оторвать ребенка от гаджетов: психолог дала ответ

Психолог Папова перечислила способы уменьшить зависимость ребенка от гаджетов.

Источник: Комсомольская правда

Вопрос, как оторвать ребенка от гаджета, волнует многих родителей. Слишком часто дети проводят время за экранами. Эксперт-психолог «Актион Образование» Татьяна Папова объяснила KP.RU, как найти способ переключить их внимание на что-то более полезное и увлекательное.

— Когда ребенок, наконец, вылез из гаджета, обязательно его похвалите. Используйте так называемую «описательную похвалу», отразите для ребенка тот богатый и красивый мир, которые он сам создает вне компьютера, своими руками, — поделилась специалист.

Кроме того, дети часто привязаны к гаджетам, потому что это удобно для родителей. Чтобы изменить поведение ребенка, важно поменять подход к взаимодействию с ним. Вместо того чтобы ограничивать время за экраном, попробуйте предложить альтернативу.

— Например, можно использовать такой заход: оставьте ребенку записку с вашим пожеланием, даже если он еще не умеет читать. Прочитайте ее ребенку. В записке вежливо и с симпатией изложите просьбу к детям. Например: «Милые дети! Прошу вас придумать и нарисовать по 5 занятий, которые вам понравятся больше игры на планшете. Люблю вас, папа», — порекомендовала психолог.

По ее словам, это простое и доброжелательное приглашение к действию поможет ребенку переключиться на другие, более творческие занятия.