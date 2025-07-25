В Красноярске гендиректора фирмы осудят за подделку документов

Руководитель ООО ПКФ «Доринвестстрой» оказался на скамье подсудимых по обвинению в использовании подложных документов при заключении муниципального контракта на строительство автомобильной дороги в Красноярске.
В августе 2024 года МКУ «УКС» заключило контракт с «Доринвестстроем» на строительство дороги по улице 3-я Пионеров стоимостью 50 миллионов рублей.
Чтобы получить контракт, подрядчик предоставил в заявке недостоверную информацию об опыте строительных работ. В частности, была представлена поддельная копия договора на строительство в коттеджном поселке в Томске стоимостью 38 миллионов рублей, что и обеспечило победу на аукционе.
В ходе проверки, проведенной прокуратурой, выяснилось, что представленный документ является подделкой. В результате было возбуждено уголовное дело.
Контракт был расторгнут в одностороннем порядке, а компания включена в реестр недобросовестных поставщиков. Также был подан иск в суд о взыскании выплаченного аванса. Строительство дороги будет завершено другой подрядной организацией к 1 сентября 2025 года.
Генеральный директор признал свою вину и принес извинения. Прокуратура утвердила обвинение по статье «Использование заведомо подложного документа». Уголовное дело будет рассмотрено мировым судом Центрального района Красноярска.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярске сообщают о ходе строительства дороги-дублера Гайдашовки. По имеющимся данным, на участке от улицы Мате Залки до Ястынской осталось уложить только финишный слой асфальта, в то время как благоустройство уже завершено.