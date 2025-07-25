В Красноярске гендиректора фирмы осудят за подделку документов

Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярске сообщают о ходе строительства дороги-дублера Гайдашовки. По имеющимся данным, на участке от улицы Мате Залки до Ястынской осталось уложить только финишный слой асфальта, в то время как благоустройство уже завершено.