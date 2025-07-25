Омичи возмущены свалкой из спиленных веток во дворе жилого дома

«Центр города, Иртышская набережная 22. Вот такая красота у нас во дворе. Пришли, ветки спилили, побросали и сказали, что собирать и вывозить их никто не будет. Никому ничего не нужно, пришлось самим хоть маленько собрать ветки в кучи, так как ногу поставить некуда было. Может быть у нас в городе начнут делать каждый свою работу или я в чем-то не права?!», — возмущенно пишет омичка.