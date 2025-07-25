Омичи возмущены свалкой из спиленных веток во дворе жилого дома

Вчера, 24 июля, в телеграм-канале «ЧП Омск» появился пост от жителей Центрального округа. Омичи жалуются на груду веток во дворе дома, которые никто убирать не спешит.
«Центр города, Иртышская набережная 22. Вот такая красота у нас во дворе. Пришли, ветки спилили, побросали и сказали, что собирать и вывозить их никто не будет. Никому ничего не нужно, пришлось самим хоть маленько собрать ветки в кучи, так как ногу поставить некуда было. Может быть у нас в городе начнут делать каждый свою работу или я в чем-то не права?!», — возмущенно пишет омичка.
На пост отреагировало Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Омска. Специалисты ведомства пообещали дать ответ по ситуации не позднее 25 июля.